國民黨主席補選剩兩星期，候選人江啟臣在臉書PO出15位現任、卸任立委力挺他當黨主席的影片，強調他可作做「世代」的橋樑，讓世代間相互理解溝通。另位候選人郝龍斌隨即PO影片，以行政院長蘇貞昌與立法院長游錫堃都70多歲為例，指能力與經驗累積才是成功保證，「世代交替」的呼求是假議題。

江啟臣新的競選影片，由立院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安與立委許淑華、洪孟楷、馬文君、呂玉玲、羅明才、陳超明、謝衣鳳，以及前立委柯志恩、李彥秀、顏寬恆、蔣乃辛、謝國樑、林麗蟬等15人現身力挺，強調「勇敢改變」、「國民黨重設計」，他可做「世代」的橋樑，讓世代間相互理解溝通。

他感謝15人支持，表示「名單陸續增加中」，並說這一次我們不分世代，團結作伙，奠定國民黨改革的基礎，發揮世代優勢，共同面對國民黨改革的艱鉅挑戰。

江啟臣說，任何時代都有「世代差異」，但不變的是，中生代應該肩負起世代溝通的角色，中生代最能理解「上一個世代的憂慮」，中生代也最能體會「下一個世代的困境」，做「世代」的橋樑；讓世代間相互理解溝通，他做得到。

郝龍斌則指出，「世代交替」的呼求是假議題，國民黨之所以得不到年輕世代支持，在於國民黨的「官僚文化」、「老大心態」、「菁英身段」、「自私自利」、「不接地氣」，如果這些傳統文化不改變，國民黨就不會有希望。

郝龍斌認為「世代交替」主要以年齡為訴求，但看看執政的民進黨， 70 多歲蘇貞昌搭配50幾歲陳其邁、70幾歲游錫堃搭配50幾歲蔡其昌，老幹新枝，並未見到蘇、游有「被」世代交替的問題。

他指出，不考慮人才培養與經驗傳承的世代交替是假議題，也是政治鬥爭工具，能力與經驗累積才是成功保證，以世代交替吸引年輕人不僅問錯問題也給錯答案。他當黨主席，會以多元開放的態度傾聽年輕人心聲，也會給年輕人證明自己的機會。

(中時 )