屏東潮州栽培蘭花的麒悅公司透過勞動部潮州就業中心推介陸續進用中高齡員工，公司也改善生產設備，創造對中高齡者更友善的職場環境。（潘建志攝）

屏東潮州栽培蘭花的麒悅公司僱用許多中高齡員工，公司員工110人中，中高齡就有44人，占了40％；去年公司透過勞動部潮州就業中心推介進用30名員工，有8人是中高齡者。公司也改善生產設備，創造對中高齡者更友善的職場環境。

中高齡員工是指45歲以上，潮州就業中心主任楊采蘭表示，麒悅公司10年前開始接受中心就業媒合服務，就服員就鼓勵廠商重視中高齡人才，公司也陸續進用中高齡員工，目前主要擔任組織培養員及品檢員。

為了提供中高齡員工更好的工作環境，公司陸續改善生產設備，引進半自動換盆裝置，讓第一線栽培員在執行重複換盆動作時，減緩手部肌肉痠痛等職業傷害；手推式灑水設備則能節省澆花時間，降低體能消耗，工作更有效率。

業者許志賢說，職場上年齡絕不是問題，中高齡員工有許多優點，像是就業穩定性高、做事認真負責、勤奮努力、社會經驗豐富、處事圓融等，工作表現相對穩定。公司也推動「青銀交流、世代共融」，安排資深中高齡員工對新進青壯年員工一對一指導，希望透過青銀共事達到經驗傳承。

楊采蘭說，中心持續推廣中高齡人才價值，鼓勵雇主進用中高齡員工，並推出職場學習及再適應、僱用獎助等計畫，歡迎求職民眾及僱主洽詢。

(中時 )