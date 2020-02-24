屏東潮州栽培蘭花的麒悅公司僱用許多中高齡員工，公司員工110人中，中高齡就有44人，占了40％；去年公司透過勞動部潮州就業中心推介進用30名員工，有8人是中高齡者。公司也改善生產設備，創造對中高齡者更友善的職場環境。
中高齡員工是指45歲以上，潮州就業中心主任楊采蘭表示，麒悅公司10年前開始接受中心就業媒合服務，就服員就鼓勵廠商重視中高齡人才，公司也陸續進用中高齡員工，目前主要擔任組織培養員及品檢員。
為了提供中高齡員工更好的工作環境，公司陸續改善生產設備，引進半自動換盆裝置，讓第一線栽培員在執行重複換盆動作時，減緩手部肌肉痠痛等職業傷害；手推式灑水設備則能節省澆花時間，降低體能消耗，工作更有效率。
業者許志賢說，職場上年齡絕不是問題，中高齡員工有許多優點，像是就業穩定性高、做事認真負責、勤奮努力、社會經驗豐富、處事圓融等，工作表現相對穩定。公司也推動「青銀交流、世代共融」，安排資深中高齡員工對新進青壯年員工一對一指導，希望透過青銀共事達到經驗傳承。
楊采蘭說，中心持續推廣中高齡人才價值，鼓勵雇主進用中高齡員工，並推出職場學習及再適應、僱用獎助等計畫，歡迎求職民眾及僱主洽詢。
(中時 )
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