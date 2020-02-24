遠東航空無預警停飛、積欠薪資、遭到廢照，豈料卻仍不辦理歇業、不資遣員工、持續欠薪，無視北市勞動局3度重罰共450萬元，勞動局長陳信瑜痛斥，遠航惡意欠薪，資方毫無作為，呼籲中央應追查負責人（遠航董事長張綱維）的資金流向，不能僅依賴地方政府做勞資對話，而勞動局3月9日也會與遠航員工舉行調解會。

遠航有員工爆料，公司公告會依法啟動大量解雇，幫員工請領失業金及工資墊償，但卻遲未將大量解雇名單給勞動局。而遠航因積欠員工去年12月、今年1月份薪資，勞動局2度重罰後，依法6日應依《勞基法》第27條規定，於21日前給付卻仍未給付，遂三度重罰遠航，共達450萬元。

勞動局表示，陳信瑜一上任即於5日前往遠航公司，親自擔任窗口傾聽遠航員工訴求，7日即獲得員工回應，陸續向勞動局提起勞資爭議調解，參與調解的員工包含他縣市員工多達900餘人，勞動局已安排3月9日召開調解會議。

陳信瑜表示，若調解未果，遠航又未全面停止營業，員工將難以向勞工保險局申請工資墊償，屆時員工僅能向遠航公司提起訴訟，勞動局將主動協助提供訴訟補助，爭取勞工權益。

陳信瑜嚴厲譴責，遠航惡意積欠薪資，遠航如財務困難應聲請重整，或無法經營應申請解散，同時呼籲中央相關部會應針對問題源頭有所作為，例如追查負責人資金流向，而非僅依賴地方政府協助勞資對話、提供訴訟補助及持續進行裁罰，建議中央應積極整合相關權責機關專案處理，以保障勞工權益。

(中時 )