高雄市長韓國瑜大選失敗後，回高雄面臨罷免危機。有網友指出，這些罷韓團體為什麼非要罷韓不可，就是因為罷韓團體Wecare高雄發起人尹立想選高雄市長，消息一出，讓韓粉非常憤怒！不過，wecare高雄總部表示，這是謠言。

有網友在臉書《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》粉專上表示，大家這是從直播朋友轉傳過來，社團朋友大家看看喔！罷韓市長的原因之一~~~~就是這個風向，有人在帶風向！只見附圖中有一隻手機，內容寫著，「尹立是個愛高雄的人才，在罷免韓導後，希望大家一起支持尹立選高雄市市長」。

網友留言。（圖片摘自臉書韓國瑜蔚藍中華守護聯盟）

底下網友紛紛表示，「去十八層地獄等」、「韓擋了已吃香喝辣十多年的官商財路，所以貪官奸商下重手要拔掉他。這些人必遭天譴！大家睜大眼晴看著」、「笑死人，輪也輪不到他，什麼咖小」、「遠支持能苦民所苦的韓國瑜市長！市長，加油」！對此，記者跟wecare高雄總部連繫，總部的工作人員表示，這只是一個謠言。

網友留言。（摘自臉書韓國瑜蔚藍中華守護聯盟）

(中時電子報)