109年大學學測成績單寄發，正心中學有2名學生鄭光詔、李昱慶獲4科60滿級分成績；59分有昱余、林盈如、吳政龍、林威宏等4人。

正心中學表示，就讀美術班的鄭光韶是從該校國中部直升，高一參與校刊社編輯，高一成績並未很突出，在導師鼓勵下，參與校內數學、化學、地球科學、生物、物理競賽紛紛獲獎，才逐步確定方向，成績慢慢爬升，擠入校排10名內。

校方表示，鄭光韶最喜愛的科目是生物，利用零碎時間閱讀生物相關議題，高三時代表學校參與自然科能力競試，榮獲生物科第三區第五名。

另一名滿級分的李昱慶，也是以會考成績5A＋＋成績直升，高中校排名前1％，平時有良好讀書習慣，沒有補習，依照學校進度讀書，積極參與社團與校內外各項活動，各方面均衡發展。

李昱慶考前勤練歷屆考古題及模擬考試題，特別注意答錯的題目，修正未弄清楚的概念，考出4科滿級分，算是維持平常水準。

(中時 )