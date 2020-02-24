全球前20大經濟體財長周日承諾，將密切監測新型冠狀病毒疫情對全球成長造成的衝擊，必要時也將採取應對行動，並表示寬鬆的貨幣政策與貿易緊張局勢緩解，將帶動2020年與2021年經濟溫和復甦。

20國集團（G20）財政部長與央行總裁在沙烏地阿拉伯首都利雅德齊聚一堂，討論全球經濟議題。國際貨幣基金（IMF）在會議上表示，新冠肺炎疫情可能使全球經濟成長率跌掉0.1個百分點。

G20發布聲明表示，各成員國將加強全球風險監測，包括最近的新冠病毒疫情，我們已準備好採取進一步的行動來解決這些風險。與會財金首長並預測，在持續寬鬆的金融環境與貿易緊張放緩的跡象支持下，全球成長可望在2020年與2021年溫和復甦。

美國財政部長穆努欽表示，各國央行行長將在必要時，考慮採取因應疫情的政策選項，日銀總裁黑田東彥表示，他已準備好在必要時放寬政策。沙國財政部長賈丹（Mohammed al-Jadaan）表示：「我們討論了在中國與其他國家的新冠肺炎疫情，G20所有成員國一致同意，做好採取必要政策進行干預的準備。」

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，該組織目前的基本假設是已宣布的政策獲得施行，以及中國經濟將在第二季恢復正常，如此一來，疫情對全球經濟的影響將相對輕微與短暫。較悲觀的預期是疫情持續時間拉長，且在全世界的傳播擴大，那麼對全球成長的影響將更為長久。

(時報資訊)