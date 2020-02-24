權值股帶頭殺，台股失守11550點！新冠肺炎疫情在日本、韓國及義大利等非大陸地區快速蔓延，沖淡了大陸地區加速復工利多，市場擔心新冠肺炎疫情對全球經濟及終端需求負面衝擊將擴大，病例暴增的韓股指數大跌，拖累今天亞股及台股。

費城半導體重挫，台積電(2330)跳空開低，大立光(3008)、統一超(2912)、和碩(4938)、台塑(1301)、鴻海(2317)、台達電(2308)及台塑化(6505)等權值股同步收低，祥碩(5269)則跌停鎖死，全球疫情未止，讓防疫個股紅通通，康那香(9919)、毛寶(1732)、高端疫苗(6547)及優盛(4121)漲停作收，倉和(6538)亦在買盤力挺下漲停，南六(6504)、正隆(1904)、茂矽(2342)、聯茂(6213)等強勢大漲作收，但因權值股弱勢，台股仍是重挫收市，終場加權股價指數為11534.87點，下跌151.48點，成交量1381.88億元；OTC指數為146.56點，下跌1.26點，成交量376.61億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.47%，其次是生技醫療類股及資訊服務類股，均下跌0.02%，表現較差者為百貨類股、汽車類股及光電類股，百貨類股下跌2.2%、汽車類股下跌2.11%、光電類股下跌1.61%；上櫃部分，表現最佳為文化創意類股，上漲2.53%，表現最差為電腦週邊設備類股，下跌1.5%。

就技術面來看，受到非大陸地區新冠肺炎疫情延燒影響，美股及亞股同步下挫，台股指數亦開低收低，終場下跌151.48點，以11534.87點作收；上週台股震盪拉回，失守10日線及月線等，今天再受美股重挫拖累，指數失守11550點，致使短期季線反壓成為較大阻力，加上量能逐漸萎縮，短期盤勢不易擺脫震盪格局，由於大盤日KD轉為死亡交叉，開口進一步放大，且指標自高檔下彎，短線走向震盪偏弱，不過基於大盤低點逐漸上移，縱然下修，跌幅也將有限。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，由於肺炎疫情仍呈擴散趨勢，且開始將逐漸反應在經濟數據及第一季企業業績表現上，加上中國大陸供應鏈正常復工仍需時間，使股市反彈後轉為修正整理、台股處於季線至半年線區間表現。不過依過去經驗，疫情暫時性影響因素使股市合理修正幅度在5~10%左右，預估疫情影響結束後，隨經濟動能回復使股市有機會重現向上趨勢，台股中長期仍將續受惠雲端及5G等產業發展趨勢而有所表現，故短期隨股市區間震盪、個股表現控管風險，但逢股市悲觀修正、或待全球疫情開始改善及供應鏈漸恢復正常後，逢低布局股市。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，雖然新冠肺炎新增病例數仍在攀升，但在治癒率提升下，死亡率正在下降，顯示疫情仍在可控中，預計最早在2~3月疫情可得到控制，最晚如前次SARS經驗在夏季可得到控制，且各國央行及政府仍將持續寬鬆政策拯救經濟，因此，今年台灣經濟成長率不致負成長，新冠肺炎疫情對台股後市衝擊可望遞減，而台股在資金面、殖利率及基本面皆相偏多下，預期在年線11000點附近有強勁支撐，且一旦疫情回穩後，企業可望加緊趕工，彌補疫情高峰時的淡季效應，未來仍有反彈行情可期，建議短線遇較大回檔逢低布局。

沈建宏指出，此次各國立即採取高規格防疫措施，估計疫情不致發生SARS在2003年第二季出現的恐慌現象，加上預期2020年台股企業獲利成長幅度有機會上看二位數、各國央行持續寬鬆貨幣政策、以及台股現金殖利率高達4%等優勢，拉回就是買點，操作上，跌深績優成長電子股，如5G、Apple、Tesla供應鏈優先布局；另外，也可布局高現金股息高殖利率股，提升下檔支撐力。

(時報資訊)