罷免高雄市長韓國瑜的連署份數已突破51萬份，也讓人好奇罷韓團體背後的真實動機，著名作家吳祥輝今天表示，「陳菊離開高雄市長沒有資源，菊系被小英散置各地，形同『倒店』」。對於誰接市長，他爆料「黨內2大派系在等」。

著名作家 吳祥輝在臉書Po文爆料罷韓團體的幕後可能動機。(圖/翻攝自 吳祥輝 臉書)

對於「罷韓」連署總量衝破50萬大關，將在3月中提交連署，甚至多次高調呼籲要韓國瑜自己辭職。吳祥輝今24日在臉書Po文稱，「罷韓是菊系想敗部復活的背水一戰，菊離開高雄市長，沒有資源。菊系人馬被英散置各地，相當於倒店」。

吳祥輝強調，新潮流的三大諸侯，囂張腐敗的菊系已經買單(散了)、燦系挺英、賴系自立。「菊系不弄個高雄市長就真的要走進歷史的垃圾堆」。

至於韓若真被罷免後，誰來接高雄市長之位？他也提出自己的觀察，「新潮流的高雄市立委，氣候不足。隔壁屏東縣潘孟安，最具份量。這是新潮流的第一王牌。英系陳其邁也在虎視眈眈」。罷韓就這麼回事。

(中時電子報)