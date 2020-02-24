連鎖餐飲業者天蔥（2740）完成減資約47.73％，今（24）日以每股15.55元恢復交易。惟受新冠肺炎疫情恐衝擊餐飲消費動能影響，股價開低走低，終場下跌8.68％、收於全日最低點14.2元，在觀光類股中表現最疲弱。

天蔥受營運據點減少、營運調整影響，2019年自結合併營收降至1.71億元新低，年減48.14％。前三季稅後虧損0.65億元、每股虧損3.72元。截至去年第三季底，累計待彌補虧損達2.44億元，每股淨值降至3.25元。

為改善財務結構、強化營運體質，天蔥董事會去年8月中決議擬辦理減資彌補虧損，規畫減資約47.73％，將實收資本額自1.81億元降至9476萬元，議案於去年10月9日召開股臨會表決通過，每股淨值估提升至6.23元。

天蔥為精進營運狀況，去年對創始牛排品牌「Mr. Onion」門市進行調整，部分門市到期後不續約，其他門市自去年第三季起，陸續轉型改裝為港點品牌「點8號」及複合式新品牌「喜滋客廚房」經營。公司表示，改裝後門市業績均見回升。

按官網揭露，「Mr.Onion」門市目前僅剩蘆洲徐匯、台中新時代、台南南紡等3家店，「點8號」有台北光復、林口昕境及板橋新埔等3家店，「喜滋客廚房」則有桃園廣豐、桃園台茂、嘉義秀泰等3家店。

受惠春節聚餐及年菜效益加持，天蔥2020年1月自結合併營收1855萬元，較去年12月1471萬元成長26.03％、較去年同期1419萬元成長30.69％，為近5月高點。不過，新冠肺炎疫情衝擊顧客光顧商場百貨意願，市場憂心恐使餐飲業年後淡季營運表現更淡。

(時報資訊)