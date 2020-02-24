圖二為大學學測成績公佈，基隆市二信高中第一屆頂大班全班均標56級分，表現超出色。（基隆二信提供／吳康瑋基隆傳真）

109年大學學測今天上午放榜，基隆市二信高中有三人考出滿級分，成為學測實施五選四新制後首創基隆市滿級分紀錄，校長林立表示，三位滿級分的同學分別為鄭至盛、謝若彤及吳祁澤，其中，鄭至盛及吳祁澤在3年前國中會考中拿到可以進入第一學府的好成績，卻自願放棄就讀建中，選擇留在家鄉就近入學。

林立透露，鄭至聖、謝若彤及吳祁澤三人選擇留在基隆就讀二信的期間，不斷承受著來自朋友的不諒解及親戚們閒言閒語的壓力，「說實在這會很令人難受」，但還好三人獲得不受傳統約束、並且開明的父母大力認同，在經過三年的堅持後，終於讓努力開花結果，成為新制上路後，基隆首見的滿級分學子。

鄭至盛及謝若彤就讀的二信高中「頂大班」，也就是國中部直升班，為二信於三年前剛成立的第一屆。林立指出，校方是希望透過適性教育，引導學生全方位的適性發展，並將自己的升學目標訂在頂尖大學，今年第一年上「戰場」，果然考出全班都超越50級分，班均標高達56級分超越全國自然組及社會組四科頂標，全班超越頂標人數36人，占全班人數的92％，表現十分亮眼。

鄭至盛表示，自己國中、國小都在父母的安排下待在補習班度過，但在自己決定要待在基隆讀書的時候，父母選擇相信他、支持他的決定，令他非常感動，最後歷經了三年的努力，終於不負父母期待，考出滿級分，讓父母覺得很驕傲也很開心，自己也將以台大電機系為目標。

對於三人未來的大學生活有什麼期許，林立笑說，其實他的學生吳祁澤、謝若彤比較內向，是在有競爭力的環境下，攜手渡過許多的努力，才培養起自己的信心，他只希望這些優秀的基隆學子，可以持續的探索自己的人生志趣，並向大家證明基隆優質的學生根留基隆，也能有全方位表現。

(中時 )