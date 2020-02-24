防疫工作全員動起來！為有效防範新冠肺炎疫情，朝陽科技大學特別調製次氯酸水，24日起每天發送社區民眾200公升免費索取，將持續到3月13日止，每次每人最多可領取2公升；台中市大里區立仁里長鄭伯其也特別購置次氯酸水贈送給警方，盼提供員警安全環境、持續服務民眾。

朝陽科大24日一早在學校附近的超商免費發送次氯酸水，即吸引許多民眾排隊領取，霧峰區長陳宗祈也到場了解民眾索取情形，並感謝學校主動協助社區防疫。

朝陽科大校長鄭道明指出，學校提供的次氯酸水濃度低、不會對人體或環境造成傷害，還能破壞病毒的細胞膜，透過免費提供社區的方式，盼善盡大學社會責任。

校方強調，次氯酸水不耐久放，呼籲民眾索取時要自備不透光的容器裝盛，返家後放置在陰暗處且需於一周內使用完，即日起至3月13日止、每天上午9至11點，都將於吉峰東路74號前免費提供社區民眾，每人每次限索取2公升。

鄭伯其有感於新冠肺炎疫情持續延燒，憂心每天在外執勤的員警健康，特別贈送次氯酸水給十九甲派出所，盼幫助他們抵抗病毒侵害。

(中時 )