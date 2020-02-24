新冠病毒疫情持續擴大，隨著南韓、伊朗、義大利等多國病例激增，世衛組織警告「防疫的機會之窗」正在縮小。與此同時，美國疾病管制中心（ＣＤＣ）直言，社區傳播情形很有可能在美國發生。而在此緊急時刻，外媒赫然發現，曾經淪為「海上孤兒」的威世特丹號郵輪，在被柬埔寨好心收留後，柬埔寨政府居然放任旅客下船啪啪走，不僅如此，柬埔寨還允許遊客直接下船各自回家。

現在已有2200多人下船，其中1254人已離開柬埔寨，至於都去哪了，不知道！這些飛往世界各地的乘客，比起在郵輪上就發現確診，更加讓人緊張，因為病毒可能已經旅行幾千公里了，還毫無頭緒可查！讓人揪心的是，這艘船上遊客來自3大洲，7個國家和地區：650名美國人、271名加拿大人、127名英國人、91名荷蘭人、79名大利亞人、57名德國人、中國大陸和香港30人。

現在已經有一位美國旅客，從柬埔寨入境馬來西亞吉隆玻時，被確診新冠肺炎陽性！佔最多的美國遊客現在或許已經到了美國各州，加州、紐約等地，因無法定位他們的具體位置，當局根本找不到他們的人，更別提隔離了。或許連他們自己都不知道被感染了，還有著交叉感染的嫌疑。換句話說，這就相當於往這些國家，投放了幾顆可能隨時爆炸的「病毒炸彈」！

(中時電子報)