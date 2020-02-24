里長協助民眾裝取水神抗菌液。（何冠嫻攝）

苗栗市公所排定各里領取時間，24日開放民眾裝取。（何冠嫻攝）

苗栗市公所排定各里領取時間，24日開放民眾自備不透光容器裝取。（何冠嫻攝）

苗栗市公所開放民眾領取水神抗菌液

旺旺集團免費提供水神次氯酸抗菌液展開防疫大作戰，協助苗栗縣鄉鎮市公所裝設水神生成機，方便民眾領取。苗栗市公所為縮短領取等待時間，分配28里領取時間，並延伸增加水管，一次可有5人同時裝取，每戶1公升，讓每位里民都領取得到。

水神具有抗菌效果，主要成分為微酸性次氯酸水（HClO） 能作用於細菌、黴菌等微生物，抗菌效果佳，與皮膚皮脂同是弱酸性，對人體具有安全性，更不會對自然界造成影響。2月初旺旺集團即於特定據點提供免費水神次氯酸抗菌液，但苗栗沒據點，近日協助縣內鄉鎮市公所裝設水神生成機，提供給民眾。

24日苗栗市公所開放領取，讓平時就有在買水神消毒抗菌的里民，以及早已了解水神功效等許多民眾高興直呼，得知旺旺於據點免費提供後，相當羨慕別縣市有好領取，現在苗栗也領得到，十分感謝旺旺與公所。

苗栗市長邱鎮軍感謝旺旺集團，提供微酸性次氯酸水機器，製造水神抗菌液，讓民眾作居家環境衛生消毒抗菌使用。日前公所獲協助水神機裝設完成後，進行水塔改造，加裝5個水管讓民眾可同時領取，並表定各里領取時間。

邱鎮軍指出，苗栗市有28個里，擬定固定領取時間、設計水管分流，避免造成人潮壅塞，並公告周一至周五各里里民索取時間，每戶1公升，開放早上8點至12點、下午1點至5點，於公所後棟清潔隊前廣場領取。

張姓里民指出，水神抗菌液無色、無刺激性，用於環境消毒比漂白水好用。另也有民眾指出，小朋友快開學了，防疫工作更需謹慎，領取抗菌液為孩子的健康安全做把關。邱鎮軍提醒，抗菌液遇光會氧化揮發需儘早使用完畢，民眾領取適量水神液，夠用就好切勿囤積。

苗栗市公所公告各里領取時間：

【星期一】 早上：青苗里、維祥里、維新里

【星期一】 下午：中苗里、玉清里、玉華里、綠苗里

【星期二】 早上：新苗里、高苗里、玉苗里、水源里

【星期二】 下午：恭敬里、勝利里、清華里

【星期三】 早上：大同里、上苗里、北苗里

【星期三】 下午：嘉盛里、福星里

【星期四】 早上：福安里、建功里

【星期四】 下午：嘉新里、福麗里

【星期五】 早上：文山里、文聖里

【星期五】 下午：新川里、新英里、南勢里

(中時 )