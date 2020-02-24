提起iPhone手機，給很多人的印象就是性能強大，系統好用，外觀漂亮。但很少人說蘋果手機訊號好，主因就是蘋果一直未能掌握通訊基頻核心技術。

目前全球手機廠商能自研通訊基頻的只有華為和三星，另外就是晶片廠商高通、聯發科、英特爾三家公司。三星自家的通訊基頻也是研發了近十年，近兩年才能逐漸接入市場，華為因為本身就是做通訊設備出身，有較好的基礎支撐，也是但也是經過了六七年才算穩定。

蘋果手機在賈伯斯時代還是比較注重研發，如果賈伯斯還在的話估計早已經自研通訊基頻了，但是庫克比較擅長營銷，蘋果在庫克手中利潤是翻了幾倍。但蘋果目前卻已面臨創新乏力，依靠iOS和A系列晶片吃老本情勢。

所以在5G時代，可能蘋果也要做出自己的改變，第一步就是從自研基頻晶片開始。去年蘋果大手筆收購了英特爾手機基頻業務，庫克對外界的回答就是：「控制核心技術」。奈何手機基頻需要長時間打磨，iPhone12不敢貿然使用。

本來蘋果公司已經和高通因專利授權問題大打官司，大家猜測iPhone12不會再採用高通的基頻。庫克不願意推出不太成熟的技術，就和高通簽訂了4年繼續使用基頻的協議。

具體協議內容如下：「在2020年6月31日至2021年5月31日之間，高通需要向蘋果提供X55基頻；在2021年6月31日至2022年5月31日，蘋果產品將升級搭載X60基頻；最後，在2022年6月31日至2024年5月31日的近兩年時間內，蘋果需要使用X65或者X70基頻。」

雖然繼續採用高通的基頻，但是蘋果也說了：因為不滿意高通的QTM 525mm波形天線的設計，蘋果公司將會獨立開發適合新款iphone的天線模塊。也就是鑒於以前iPhone手機信號一直不怎麼好，所以這次的iPhone12 通訊5G天線蘋果自己研發。

這次有了高通5G基頻的鼎力相助，再加上自研的天線模塊，iPhone12會不會徹底解決掉信號不好的「缺陷」呢？我們拭目以待。另外，這次iPhone12也將配較大容量的電池，因為蘋果自研的天線模塊功率是以前的兩倍，更加費電。電池必須增大啊！

(中時電子報)