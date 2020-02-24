湖北省武漢市封城已一個月，24日上午原本宣布，部分開放交通管制，允許滯留武漢的外地人出城，但24日下午又發布最新通知，表示該通告是未經上級同意發布，宣布該通告無效，並對相關人員進行了嚴肅的批評處理。

武漢市24日上午發布通告，指放寬出城人員管理，「因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員（以下簡稱出城人員）可以出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則」。

孰料24日下午，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發出更新的通告指出：「武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發布的《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》(第17號)，系市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同志同意發布的，現宣布該通告無效。對此，我們對相關人員進行了嚴肅的批評處理。武漢市堅決貫徹習近平總書記關於『外防輸出』的重要指示精神，牢固樹立全國一盤棋的思想，嚴格離漢通道管理，嚴格人員管控，嚴防疫情向外輸出。」

也就是武漢封城部分解禁的通告，已無效。

(旺報 )