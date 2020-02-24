當年中港台一線明星都搶著上《玫瑰之夜》，圖中為天后王菲。(本報系資料照)

澎恰恰、曾慶瑜主持《玫瑰之夜》是六七年級生共同回憶，其中「鬼話連篇」單元創台灣電視史先河，為靈異節目始祖，創下極高收視率，每週六深夜11點，小朋友們帶著害怕又興奮心情，拉父母一起看。但不說不知，氣質神祕女曾慶瑜的感情世界，精彩度不輸節目中的故事。

曾慶瑜難得露出性感一面。(本報系資料照)

知性港姐曾慶瑜 金鐘歌后卻主持大紅

擁有知性氣質的曾慶瑜，其實是港姐季軍出身，1986年她放下在香港演藝圈打下的根基，來台發展，帶著滄桑的優美歌聲受到劉家昌欣賞，後來發行《今夕是何夕》專輯更讓她擊敗當時一票強敵蘇芮、江淑娜、紫薇、大小百合，拿下第23屆金鐘獎女歌唱演員獎，也是末代金鐘歌后。

但堪稱全能的她，在演藝圈的成就不僅於此，1993年她成為《玫瑰之夜》第二代主持人。「鬼魂漂浮在人間，話說陰陽兩界間，連接三度空間情，翩翩綵衣化成仙。」她與澎恰恰的「鬼話連篇」開場白，至今仍叫人印象深刻，曾慶瑜也憑此節目成為家喻戶曉的人物。

轟動全台的魚肉好吃嗎

「魚肉好吃嗎？」這個描述一名釣客某日在高雄六龜鄉釣到一條魚，正當眾人開心將這條魚烤成美味佳餚大啖朵頤之時，耳邊竟響起一位老婦人用台語問著：「魚肉好吃嗎？」接著斑駁的烤魚上，緩緩浮起一張人臉…。

此駭人聽聞的鬼故事經「鬼話連篇」整理播出後，成為當時轟動全台的熱門靈異話題、都市傳說，嚇得不少民眾有好一段時間不敢吃魚，而曾慶瑜、澎恰恰的聲勢也再創巔峰。

分手多年又重逢，曾慶瑜看著致詞中的俞凱爾。(本報系資料照)

鬼故事爆紅後 感情路卻大轉彎

那時候的曾慶瑜，可說是事業、愛情兩得意，主持節目收視長紅，與愛情長跑多年的製作人男友俞凱爾感情穩定。但任誰也想不到，曾慶瑜的人生在俞凱爾向她求婚的那天，全都變了調。

1997年12月的某一天，俞凱爾與媒體好友們舉行了一個派對，打算向深愛女友曾慶瑜來個驚喜求婚，正當眾人都沉醉在曾慶瑜感動落淚答應的幻想時，未料曾慶瑜的反應卻是狠狠打了他們一巴掌，因為她面對俞凱爾的突然求婚，明顯不知所措，令場面相當尷尬。

接著，更有人發現，曾慶瑜在派對結束後，搭上一輛黑頭車，媒體追查下發現這台車的主人，竟是身價百億的元大集團創辦人馬志玲，兩人緋聞曾傳的沸沸揚揚。

關於曾慶瑜離開《玫瑰之夜》的原因，眾說紛紜，有傳當時她把俞凱爾求婚的事告訴馬志玲，馬志玲要求她請辭，另有一說是俞凱爾換掉她的。不管曾慶瑜離開原因為何，她自此慢慢淡出演藝圈，鮮少出現在螢光幕。

2012年，曾慶瑜復出主持《點燈》，媒體當然把握機會追問感情事，但不管被問及有沒有伴？有沒有人追？她不是搖頭拒答，就是說「無可奉告」。現在曾慶瑜63歲，感情生活依舊是個謎。

曾慶瑜2012年慶祝《點燈》18週年。(本報系資料照)

(中時電子報)