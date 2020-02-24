台視、三立《跟鯊魚接吻》收視率創佳績，上週第四集全體平均收視1.07，再創新高，高點落在鍾瑶與羅宏正曖眛共舞。鍾瑶因為角色個性剛強刁鑽不討喜，導致「要與宏正擦出粉紅泡泡好難」，且宏正較為慢熱，不如之前合作的小樂愛撒嬌容易變熟。宏正則透露：「我剛開始對鍾瑶印象不好，因她臉色差，後來才知是身體不舒服。我也澄清一下，見到她第一句話『妳還好嗎？』其實是試戲台詞。」鍾瑶聽了恍然大悟笑說：「我是根據實際情形回你『有點累了』。」

《鯊》劇的另一焦點是張景嵐飾演的鍾瑶特助湯筱安，開始流露腹黑一面，張景嵐覺得這角色讓她很紓壓：「她家裡賣魚，在時尚平台工作，不是真心喜歡時尚，只是崇拜艾紗，努力想擺脫命運，不斷壓抑到後來爆發。這心情有點像我剛當模特兒時，品牌商要求有自信推銷，其實心裡很害怕，要一直壓抑自己。」更多精采好戲敬請鎖定每週日晚間10點播出的台視、三立《跟鯊魚接吻》。

張景嵐能體會角色壓抑心情。（圖／台視）

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(中時電子報)