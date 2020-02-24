由韓石圭、安孝燮、李聖經主演的韓劇《浪漫醫生金師傅2》上周劇情來到高峰，徐宇鎮（安孝燮飾）遭遇恐嚇威脅，無奈之下同意轉院，車恩彩（李聖經飾）找上挖角的林賢俊（朴鍾煥飾）質問，痛打譏諷徐宇鎮的醫生楊浩俊（高尚浩飾）的後腦勺，怒斥：「你的行為比拳頭更下流！」讓人看得大呼過癮。不過觀眾更在意李聖經和安孝燮的曖昧情還沒開花結果，焦急直呼「快完結了怎麼還在起跑線」、「求求你們快越線」、「完結篇再不越線就要寄刀片了」。

《金師傅2》本周將迎來大結局，在預告中，第一季班底、由梁世宗飾演的巨山醫院院長兒子度仁凡重返石潭醫院，為後續劇情埋下伏筆。特別客串演出的梁世宗透過經紀公司表示：「因為是出道作，有著深厚的感情，也很感謝，收到演出的邀約後決定演出。」而梁世宗在韓劇《雖然30但17》飾演安孝燮叔叔，這對前「叔姪」交手，讓觀眾格外期待，劇組透露他的回歸將帶來戲劇性轉折，故事也會更加豐富。 精彩完結篇將於本周二、三早上10點LINE TV上線。

梁世宗重返石潭醫院，為後續劇情埋下伏筆。（圖／LINE TV提供）

而由金瑞亨主演的韓國懸疑感性追擊劇《無人知曉》即將接檔，她飾演18歲時因連環殺人案痛失好友的重案組組長，對於未能守護好友始終懷有罪惡感，未料時隔19年，連環殺人案竟再度發生，為守護處於危險邊緣的孩子們，她決定挺身而出，追查事實真相。金亨瑞表示，這個角色看似冷漠，實則熱心助人，是一個兼具理性與感性的角色，看過劇本後她毫不猶豫答應接演。《無人知曉》3月3日起LINE TV每周二、三早上10點跟播。

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金瑞亨在懸疑感性追擊劇《無人知曉》飾演重案組組長。（圖／LINE TV提供）

(中時電子報)