新冠肺炎疫情仍緊繃的武漢市，醫護人員正在為病患進行治療。（資料照／新華社）

為確保國內醫療資源，醫事人員除報准外不可出國，以陸港澳與旅遊警戒區等高風險地區為主。外傳相關規定，可能與近期有醫界大老擬重金招攬台醫赴陸聲援有關，衛福部醫事司長石崇良聽聞後表示「快昏倒」，相關規劃與此無關，目前還沒有聽說有醫師號召，會再私下了解狀況。

立委王定宇在臉書表示，近期有醫界大老想組「醫療防疫關懷團」，欲招募台灣醫護人員至大陸防疫，為期10至14日，價碼為醫師30萬、護理師15萬，王定宇痛批，此舉恐會造成台灣防疫更大破口。台北書田診所醫師孔繁錦2月13日也曾在臉書發文「原本報名武漢醫療團，昨晚通知暫緩，謝謝大家的祝福，希望能儘快成行」。

外傳醫事人員除報准外不可出國的相關規定，就是為了阻擋台醫赴陸，不過石崇良接受媒體訪問時回應「快昏倒了」，表示不清楚這個訊息，並澄清政府限制醫護人員出國，是為因應國際疫情升溫，以及避免各醫院出現人力短缺的情況才做出的對策，與外傳醫界招募人才無關。

(中時電子報)