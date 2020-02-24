--美國一位重量級國會議員對中國「抖音」（TikTok）表達國安疑慮，美國運輸安全局（TSA）今天表示，已禁止員工使用「抖音」應用程式（App）來為局內製作社群媒體訊息。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）昨天致函運輸安全局局長佩柯斯克（David Pekoske）指出，「抖音」蒐集並處理用戶的個資、所在地點與資料內容等，國家安全專家已對此提出關切。

舒默並提到國土安全部的政策，表示他們已禁止部內設備安裝「抖音」程式。

美聯社報導，運輸安全局今天聲明表示，先前局內是有一小部分員工在個人裝置上使用「抖音」來製作影音，用於局裡社群媒體對外聯繫訊息，不過現在已經沒有這樣做了。

舒默信中並提到，中國法律強制規定企業與政府合作並蒐集情報。

數月前曾有媒體報導，美國政府針對受青少年與年輕人喜愛的「抖音」展開國家安全調查。

(中央社)