劉真因主動脈狹窄置換瓣膜手術，在台北榮總住院動刀，然手術一半心跳驟停，因此裝上葉克膜搶救，已經到了第18天，今劉真老公辛龍的經紀公司老闆吳宗憲為節目錄影，被問及此事，表示劉真的情況他第一天就知情，但認為有些東西還該交由家屬發言，但鬆口透露她葉克膜已撤除，裝人工心臟的部分待需待醫院評估。

憲哥今(2/24)現身錄製《綜藝大熱門》，與陳漢典、Lulu及大來賓蘇慧倫開工首錄，被詢問劉真的近況，憲哥回應：「台灣現在需要更多好消息，她的情況我全都知道，但有些東西可講，有些東西不可講」，透露劉真待醫院評估後，將裝人工心臟但透露她葉克膜已經拿掉，後續準備裝人工心臟，正等待醫院評估。

憲哥談論劉真病情，難掩沉重心情，表示：「對病情有幫助的事情我都做了」，今早8點有打給辛龍，但他沒接，如今就是互相鼓勵、勸慰，畢竟「我們不是醫生，唯一能做的只有禱告」，也鬆口從劉真入院第一天，他就知道消息了，嘆兩人小孩還那麼小，辛龍照顧孩子跟愛妻蠟燭兩頭燒，「人類能做的我們都做了」，而因尊重劉真及其家人的意願，他無法多說，但鬆口：「「很嚴重，我們努力禱告」，也說辛龍女兒霓霓才4歲，年紀太小了，所以目前還沒讓她知道媽媽的狀況。

簡短說明完劉真情況，吳宗憲回歸錄影本身，表示看見蘇慧倫很開心，「我兒子今天也來，他的願望就是你能嫁給我」，隨即曝兒子鹿希派背後說：「真希望潘瑋柏是我爸」，他隨即開玩笑吐槽回去：「我才希望潘瑋柏是我兒子」，而蘇慧倫也透露復出原因，表示今年是她出道30周年，今年是我出道30年，覺得是個時機，而且，「工作時，老公都會幫忙顧小孩」，同時，吳宗憲也宣布Lulu即將「被離開」節目，「我們找了很多人要來代替她，包含Sandy」，她要開刀拇指外翻，請假1個月。

(中時電子報)