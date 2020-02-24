台中市潭子區潭興路至潭子街鐵路高架橋下路段會淹水，將進行施工改善。（楊瓊瓔服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭子區潭興路至潭子街鐵路高架橋下路段會淹水，將進行施工改善。（楊瓊瓔服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭子區潭興路至潭子街鐵路高架橋下路段，大約百餘公尺每逢大雨必淹水，噩夢長達20年之久，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國24日邀相關單位前往會勘，用地問題已達共識，市府建設局同意4月底前施工完成改善，徹底解決淹水問題。

潭子區潭陽里鄰長鄭建芳表示，該路段每次下大雨一定淹水，已經淹了20年！楊瓊瓔服務處接獲陳情，邀集相關單位包括鐵路管理局台中工務段、鐵道局中區工程處、台中市建設局養工處、賴朝國議員服務處、潭陽里辦公處及陳情人等單位到現場會勘。

楊瓊瓔表示，潭子區潭興路至潭子街1段鐵路高架橋下約110公尺路段，因前後側溝均已施設完工，僅剩所陳路段還為土溝，遇雨排水不易，水溢出路面，影響到旁邊的住戶。初步研判主因為排水土溝排水不順暢，包括雜草、泥土淤積，以致大雨水流易堵塞，附近住戶長期受淹水之苦。

賴朝國指出，路段因是土溝，只要下下雨就宣洩不及，大水在路面上漫流，去年建設局養工處會勘後，已同意編列經費辦理改善，但因工程用地涉及鐵路管理局及私人部分，一直無法施工。

楊瓊瓔服務處表示，會後達成共識，確認將土溝改建長度約110公尺，寬約1.6公尺，概估工程費用150萬元，有關施工範圍須使用台鐵局部分用地符合無償使用相關規定，同意市府辦理施工，私有用地部分陳情人也提供無償使用同意書，建設局養工處允諾4月底前完工，在汛期前解決淹水問題。

(中時 )