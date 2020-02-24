開學日在即，無論是校方或師生都相當擔心疫情蔓延，高雄市長韓國瑜24日率領市府團隊特地在開學前1天到鹽埕區鹽埕國中，關心學校開學防疫準備情形，韓國瑜大讚鹽埕國中防疫工作細膩，呼籲各校園防疫寧願多做一點，免得將來後悔。

韓國瑜偕同教育局長吳榕峯、新聞局長鄭照新以及議員蔡金晏，前往鹽埕國中視察學校開學前防疫整備情形，校方詳細解說開學後的防疫策略，更在1個月前，與樹人醫專建立「防疫支援策略聯盟」，特別致贈全校師生一人一盒「肥皂紙」，給學生們落實勤洗手的防疫觀念，讓韓大讚校方用心。

韓國瑜表示，對於開學防疫工作，無論該校的所有動線、內部消毒、量體溫動作及教導學生標準洗手程序都相當扎實，所有措施細膩落實，連防疫物資都全數擺設出來，讓家長們相當放心，但現在疫情沒有減緩的趨勢，「寧願現在多做一點，免得將來後悔」。

吳榕峯表示，學校應將防疫物資效用發揮到最大，將防疫物資集中存放、專人管理、登錄使用。鹽埕國中還將每班及各行政處室設立防疫資料夾，內附防疫物資使用表、體溫紀錄表、環境消毒表，並由專人管理方便稽核，相當用心。

鹽埕國中校長蔡智文表示，他們完全依照教育部指示，落實最嚴謹的消毒工作，開學後也會持續高標準把關學生安全。國內疫情剛剛爆發之際，校方就有到各處搶購防疫物資，所以絕對充足，家長可以安心將學生送到學校。

(中時 )