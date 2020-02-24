市場憂心疫情恐拖累全球經濟增長，國際資金佈局力道也明顯縮手，根據EPFR，包括新興亞洲、全球型新興市場和美股基金在內，上周資金動能皆由正翻負，歐非中東基金雖連兩周吸金，惟單周流入金額不到1億美元。值得一提的是，歐股基金上周逆勢流入8.54億美元，創下今年以來最大單周流入金額，但若以今年累計的數字來看，歐股基金今年以來仍是遭到賣超50.9億美元。

今年以來，全球股票型基金和美股基金仍是最吸金的市場，累計到上周獲買超近200億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，武漢肺炎疫情持續延燒，且部分國家確診病例有驟增跡象，加上美國最新製造業及服務業數據雙雙陷入停滯，引發投資人對全球景氣疑慮，上周主要國家股價指數均已下跌作收，反應至股票型基金的資金動能上，也可以看到國際資金佈局力道收斂的狀況。

不過，最新美銀美林基金調查顯示，基金經理人仍持續加碼股票，林雅慧說明，武漢肺炎疫情雖讓經理人下修經濟預期，惟多數經理人仍認為未來12個月景氣將改善。整體而言，經理人目前還是對今年整體企業獲利保持正向預期，並尚未轉向悲觀，表示願意加碼股票的經理人比例持續攀升，並來到20個月的新高。

(時報資訊)