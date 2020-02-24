《國際產業》三星電子：龜尾廠復工，生產不受影響 15:232020/02/24 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三星電子周一宣布，在慶尚北道龜尾市的智慧手機工廠已經恢復生產。 三星電子在上周六（22日）宣布因一名員工確診新冠肺炎，在龜尾市的智慧手機工廠暫時關閉，以進行全面消毒。 該公司周一宣布龜尾廠恢復運作，而確診員工所在樓層將於星期二恢復生產。三星在聲明中表示：「龜尾廠區在2月24日下午1時已經開始正常運作，我們預期生產不受影響」。 研究公司Counterpoint表示，龜尾廠雖僅占三星總手機產量的一小部分，但三星的高階手機與兩款螢幕可折疊的手機都在該廠生產。 (時報資訊) #生產 #龜尾 #三星電子 #恢復 #三星 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 08:302020/02/20 財經 口罩後輪到酒精？內行人揭2大原因：台灣不可能缺貨 00:092020/02/20 生活 陸復工慢 Q2經濟不樂觀 04:102020/02/20 全球財經 揪甘心！這間公司自製口罩讓員工使用 09:212020/02/20 財經 《國際產業》三星電子新董座揭曉，前財長朴宰完出任 10:342020/02/21 財經 《科技》研調：Q4 NAND Flash營收季增8.5％，估本季價揚 14:152020/02/21 財經 三星南韓廠一員工確診 停工至24日 19:442020/02/22 國際 員工染疫 三星暫關手機工廠 04:092020/02/23 全球財經 生產線響起機器聲 老闆員工信心足 04:102020/02/24 焦點新聞 網路誤傳有生產口罩 亞崴股價逆勢上漲 10:012020/02/24 財經 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 肺炎重創 香港65％中小企業將裁員 - 財經 末日博士警告今年陸經濟不妙 GDP面臨恐怖數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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