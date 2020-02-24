三星電子周一宣布，在慶尚北道龜尾市的智慧手機工廠已經恢復生產。

三星電子在上周六（22日）宣布因一名員工確診新冠肺炎，在龜尾市的智慧手機工廠暫時關閉，以進行全面消毒。

該公司周一宣布龜尾廠恢復運作，而確診員工所在樓層將於星期二恢復生產。三星在聲明中表示：「龜尾廠區在2月24日下午1時已經開始正常運作，我們預期生產不受影響」。

研究公司Counterpoint表示，龜尾廠雖僅占三星總手機產量的一小部分，但三星的高階手機與兩款螢幕可折疊的手機都在該廠生產。

(時報資訊)