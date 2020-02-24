【現場直播】中央流行疫情指揮中心針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.02.24

(16:56更新)

指揮中心指揮官陳時中今天宣布，韓國旅遊警示提升到第三級，速度很快，教會和醫院大型群聚，進入社區傳播階段，且已經把不少地區列為特別管理地區，所以提升到第三警告，提醒民眾非必要不要前往旅遊。

25日零時開始，從韓國入境台灣通通要居家檢疫14天，希望滯留韓國的人，通通要在27日返回，26日返回的要做自主健康管理，27日返回者做居家檢疫，

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，看到一、二級的警示區，看到周遭國家一二級警示地區，疫情都有在社區擴大現象，因此專家小組指揮中心建議一、二級警示區回國者，也要自主健康管理，確保再不小心狀況下把病毒帶到台灣的社區。減少對社區的風險。

至於日本，陳時中表示，從北海道到沖繩都有案例，還在警示的邊緣區，現在不管是日本義大利新加坡泰國伊朗，相關國家相關單位嚴密討論中，是疫情變化做相關處置。

大陸武漢自1月23日下達封城令後至今已1個多月，今上午當地政府突開放外地、有就醫需求者可離城，讓血友病男童無法返台就醫的難題就此解套，對此中央流行疫情指揮中心表示，已透過視訊讓男童與主治醫師進行問診，確認男童搭機沒問題，今晚七點十五分會從成都起飛，預計晚間十點多抵達台灣。

據傳，滯留武漢的血友病少年及其母親馬姓女台商，今天將搭乘長榮航空BR776航班，自成都返台，起飛時間是晚間19時15分，預定深夜22時40分降落桃園機場。

衛福部長陳時中表示，男童返台的班機已派一名專業護理師隨行照料，登機前會再用視訊的方式跟主治醫師確認身體狀況，都沒問題後才會登機，目前也通知航空公司做好妥善安排，對於該患者與家屬實施前後兩排不坐人的措施防疫，同時也要求返台全程戴口罩及相關防護措施，降低傳染風險。

血友病男童母親馬女士日前表示，兒子領有台灣身心障礙證明，障礙等級為極重度，每週必須施打一劑雙特異性單株抗體藥物，以預防出血維持生命。但是，該針劑屬於台灣新藥，大陸沒有，而台灣健保規定患者每次只能拿兩劑針劑，導致他赴陸時攜帶的兩支，和日前託人在海基會，湖北荊門、鄭州台辦及台協的協助下送來兩支均已用完。

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，許多滯留武漢的台商紛紛喊話想返台，而最引國人關注的「血友病」少年及其馬姓母親，據傳今晚將搭乘長榮航空的班機返台。中央疫情指揮中心證實，晚間會從成都將血友病患者接回台灣。

據傳，滯留武漢的血友病少年及其母親馬姓女台商，今天將搭乘長榮航空BR776航班，自成都返台，起飛時間是晚間19時15分，預定深夜22時40分降落桃園機場。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，經過溝通跟協調，下午有護理師前往成都，替血友病少年在現場做檢查，隨時跟主治醫師連線，確保身體狀況適合飛行。相關防護、著裝也都會準備齊全，飛機上會有一定距離跟要求，在對其他乘客沒有影響的壯況下接回來。

長榮航空目前所有往返大陸、港澳的航班，空服員需全程戴口罩、收餐也需戴手套，航班回台灣後，都會加強清潔、消毒。

(中時電子報)