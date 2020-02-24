頭份市中央路改造工程已在2月起展開，將分成4個路段分期進行。〔謝明俊攝〕

頭份市中央路改造工程將增設自行車道。〔謝明俊攝〕

串聯頭份、竹南雙城的重要幹道中央路，在縣長徐耀昌爭取獲得經費下，將做一次改頭換面的大變革，這項名為慢行綠網建置工程，是要將中央路全面改建，大幅增加植栽數量及面積，尤其是擴大中央分隔島，以容納更多綠色植栽，工程已從2月分開始，將分4個階段，南北兩向同時進行，預計在110年元月19日完工。

聯結頭份、竹南兩地的中央路，原本開闢時就是設計成寬達50米的大道，但當初道路沿線的栽種的植栽較少，道路缺乏綠意美感，縣長徐耀昌上任後就有心要重新規畫改建，經多次努力向中央爭取獲得經費補助後，於去年完成正式規畫及發包，並自2月開始動工。

根據新規畫藍圖設計，新的大道同樣為50米，但在南北雙向的外側人行道旁，增設自行車道，中間以綠帶作分隔，原本只有2米寬的中央分隔島，則大幅拓寬至6米，以容納更多綠色植栽，營造出林蔭大道的感覺。其餘道路中央維持2線車道，外側並仍保留停車格不變。

這次改建的中央路，是從自強路至永貞路為止，工程分成4個路段分期進行，並採南北雙向同時動工，希望能降低交通衝擊，整個工程預計在110年1月19日完工，施工期間，縣府及頭份市公所希望民眾能多多包容，待全線完工後，能夠享受綠色大道的美化新感受。

(中時 )