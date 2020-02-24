板橋高中向教育部長進行簡報時，特別提到旺旺集團捐給校方「水神」次氯酸水生成器。（王揚傑攝）

明天開學日，教育部長潘文忠今（24）日專程到新北市板橋高中視察學校防疫整備，包括校園環境清潔消毒、防疫物資、師生員工健康管理等，板橋高中簡報中特別提到旺旺集團提供校方「水神」機，每小時可生成100公升的次氯酸水，除了學校自用於消毒清潔外，也提供其他學校來板中取用，潘文忠對校方作法點頭表示肯定。

潘文忠表示，教育部與中央各部會及地方政府共同為學校開學防疫措施和物資做了充分準備，包括額溫槍有2.5萬支、口罩645萬片、酒精8.4萬公升，都已經由學校領用，也透過環保署和地方環保局清潔隊，在開學前夕完成為全國高中以下各級學校做校園消毒。

潘文忠說，新北市政府侯友宜市長、教育局張明文局長團隊對全市學校所做的非常落實，板橋高中的防疫工作細緻到連學生借閱的圖書、電腦鍵盤都進行消毒，相關物資的整備、對身體不適同學的檢測和隔離等，都有一套相當完整的防疫措施，尤其學校利用明天開學的上午，做全面性的衛教宣導，將防疫相關措施落實到每個班級的每個孩子，防疫就會紮實。

(中時 )