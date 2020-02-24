隨著日本、韓國因武漢肺炎關係，旅遊警示正式提升至第二級警示（Alert），全台抗疫戒備更是全面升級。為了守護全台健康，與民眾一同對抗疫情，台灣樂天市場於2月初即成立「防疫專區」，自推出以來「防疫」、「抗疫」類家電Honeywell 抗敏空氣清淨機熱銷破萬筆訂單，並帶動台灣樂天市場整體業績成長突破5倍，各類別產品銷售激烈，除口罩、抗菌洗手類產品銷售亮眼外，日本空氣淨化、抗菌類家電類異軍突起，站上相關商品訂單數量較去年同期成長3倍。其中， IRIS OHYAMA【IC-FDC1】吸塵器更是今年第一季最熱銷日本家電，一月至今銷量已突破近千台。

台灣樂天市場發現，近期受到疫情影響，民眾出外用餐頻率銳減，特貼心推出防疫居家餐，在家也能防疫同時輕鬆享用美味料理，不管是生鮮蔬菜還是熟食料理，銷售更是亮眼。此外，保健食品的銷售表現也成長2倍，防疫不忘體內保健，全面不鬆懈。

防疫「宅經濟」樂天市場再加碼 全站點數10倍送至2/29（六）11:59 PM止，台灣樂天市場全站消費滿額3000再賺10%點數！2月銀行信用卡優惠最高回饋7%，還有優惠券現領現賺；更祭出「週三週四吃貨日」活動，消費滿299即可享免運優惠！

台灣樂天市場嚴選「防疫專區」高人氣商品，不管是體內體外，內服還是外用，陪你一起有效對抗病毒，增強抵抗力，共同度過抗疫時刻：

ARC-FLASH光觸媒潔淨液（50ml）：隨身瓶輕巧好攜帶，桌子、椅子、門把隨手擦，能立即除臭並分解細菌，如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠濃桿菌、肺炎桿菌、抗藥性金黃色葡萄球菌（MRSA）。輕輕一噴擦拭後不需再用清水沖洗，即可散發自然清香，達到清潔殺菌目的，是出門在外的潔淨抗菌好幫手。

Hello Kitty 洗手乳（250ml）：三麗鷗授權，台灣製造，提供兩種香味選擇，英國梨小蒼蘭與經典古龍香氛，去污淨味不刺鼻。中性溫和抗菌配方，大人兒童皆適用，泡沫細緻又淨污，呵護雙手柔順不刺激。

葡萄王靈芝王（270粒）：葡萄王靈芝王由專業團隊研發，從靈芝菌絲體與子實體精製而成，含有高濃度多醣體，能調節免疫力，補足缺乏元氣，並獲得國家健康食品認證。每日服用三次，一次兩粒，打造健康身體，就從體內免疫調節做起。

Booster Pro2 肌肉放鬆筋膜槍：抗疫關鍵時刻，精神一刻也不能鬆懈，但神經卻不能緊繃。台灣設計，含五種不同按摩頭，能有效針對不同部位肌群，進行深淺不同震動按摩，例如：圓扁頭及大圓頭適合各部位肌肉、叉子頭則能針對頸部與脊椎骨兩側放鬆肌肉。不管是健身運動完，或是久坐辦公室的你，全身打好打滿不求人。同時贈送手提收納包，方便攜帶出門。

知覺優格雙瓶組：每罐900公克，100%無添加防腐劑，無人工添加，富含豐富保加利亞乳桿菌、嗜熱鏈球菌、菊苣纖維（益生質），每口都能吃到十億個乳酸活菌，幫助抑制腸道中的不良菌，促進礦物質吸收，並增加腸道蠕動，使排便順暢。不只口感綿密細緻，更能吃出健康。

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