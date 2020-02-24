藝人小禎和搭檔梁赫群主持節目《2分之一強》頗受好評，2人歷經了1299天，總共753集，不過小禎今（24日）拋出震撼彈，宣布因為個人因素，要離開最熟悉的工作環境，讓夥伴們都相當不捨。電視台表示，再三挽留仍無法改變她的心意，目前新主持人尚未定。

小禎在臉書上發文寫道，「此時此刻，我都說不出我的感受，謝謝多年來愛戴我們的觀眾朋友、你們的收看，還有來的每一場見面會，也感謝2分之一強每位同仁的用心，讓我能無憂無慮的工作。」對於合作4年的搭檔梁赫群，她感性地說，「會想念在休息室的每個練肖話，或許哪天，我們會再重逢。」

小禎也特別感謝製作人，「謝謝妳選擇了我，在我最胖的時候，收留了我。」字裡行間都流露出滿滿的不捨，但仍堅定選擇請辭。而小禎經紀人則透露，小禎自認有瓶頸出現，對節目似乎沒有加分，加上今年有新目標，朝多元方向發展，才會想說先休息充電，真的很感謝電視台的照顧。

消息一出，許多粉絲紛紛留言「小禎主持很自然不做作，可以不要離開嗎」、「沒有妳就不好看啦，小禎跟小梁搭檔是超完美的組合呀」、「不～我是因為妳才看2分之一強的欸」。

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(中時電子報)