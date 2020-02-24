新冠肺炎疫情持續延燒，義大利、南韓等國確診病例激增，全球確診人數將近8萬人。知名投資人警告，隨著疫情蔓延，美國科技股恐大幅修正20%。

CNBC報導，美國股市上周五重挫，科技股成重災區，那斯達克指數出現1月以來最慘單日表現。獨立解決方案財富管理公司（Independent Solutions Wealth Management）的知名投資者Paul Meeks警告，這可能只是冰山一角，疫情恐使股市步入熊市，美國科技股恐大跌20%。

他指出，新冠肺炎疫情是導致這些股票下跌的催化劑，若疫情不能很快遏制，下次科技股出現嚴重拋售潮恐比一年前預測的跌幅更深、時間更長。他在去年就警告，美國科技股漲得太高太快，並表示蘋果股價被嚴重高估了。

但Paul Meeks也表示，科技股的基本面良好，若大型科技公司股價出現類似2018年第4季時的跌幅，他將「全力買入」，並透露最看好半導體和半導體資本設備公司，點名Lam Research、Nvidia、AMD、Micron、Applied Materials等公司。

美股道瓊指數上周五下跌227點或0.78%，收28992點；那斯達克指數下跌174點或1.79%，收9576點；費城半導體指數下跌58點或2.99%，收1891點；標普500指數下跌35點或1.05%，收3337點。

(中時電子報)