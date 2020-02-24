嘉義縣立永慶高中謝博楊（右）考出73級分，楊立嘉（左）考出70級分，蘇淵源指出，永慶首次有兩人突破70級分，非常不容易。（呂妍庭攝）

嘉義縣立永慶高中5科達70級分以上人數突破2人，繼續蟬聯嘉義縣公立學校榜首。（呂妍庭攝）

大學學測成績放榜，嘉義縣立永慶高中5科達70級分以上人數突破2人，分別為謝博楊73級分以及楊立嘉70級分，其中謝博楊「國英數自」4科達滿級分，是創校以來的第一人，今兩人分享學習歷程，謝博楊說自己念書不會特意規畫時間表，「想睡就睡」，學習效果更好，楊立嘉則是靠著下課、假日窩在星巴克長達半年，衝到70級分，笑說終於考贏念台大的哥哥，「我要嘴暴他」。

永慶高中校長蘇淵源指出，永慶今年繼續蟬聯嘉義縣公立學校榜首，且首次兩人突破70級分，非常不容易，另學校各科滿級分人數同樣創下歷年新高，國文有3人滿級分，英文1人，數學4人，社會2人，自然1人，各科滿級分人次高達11人次，突破創校以來紀錄，各科達頂標人數，也都比前一年有所成長，可說是成果豐碩的一年。

謝博楊和楊立嘉都是永慶國中部直升學生，兩人高2時組隊參加「遠哲科學趣味競賽」，在全國總錦標賽中擊敗當年尋求6連霸的中山工商，勇奪全國冠軍，同一年兩人報名參加「國際運算思維挑戰賽」，PR值分別高達為95和97，兩人雖然課業上有競爭，但感情不錯，時常互相切磋。

謝博楊目標是考上台大電機系，家裡務農的他，手機沒有網路，除打桌球、跑步等運動，平時就以課業為重，除固定的補習，多半靠自修，父母對他也很放心，從來不會叮他的課業，未雨綢繆的他，也透過線上課程，提前學習、了解大學的課程內容。

楊立嘉目標是二類組的科系，從小沒補過習的她，因為哥哥念台大機械，父母會特別要求她的課業，為迎頭趕上，楊立嘉自從住家附近的星巴克開張後，下課後就星巴克念書，直到打烊，假日更是從9點坐到10點，半年下來已成該店的VIP，連店員都與她熟識，也因為這半年的衝刺，讓她考出好成績。

蘇淵源表示，永慶高中6年一貫，是嘉縣公立學校升學的保證，不管國中部或高中部，每個教師同仁都非常優秀且盡責，常常下班後還留下來幫學生解題，彷彿是學生的私人家教，就是因為師長們有這股傻勁和用心，才有今天的成果，也讓他能大聲跟鄉親說，永慶高中絕對是教育部推廣社區型高中，讓學子在地就學的一大亮點。

(中時 )