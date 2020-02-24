今年大學學測新變革，可以選考4科，24日寄發成績單，嘉義女中共有568名學生參加學測，198人選考5科，205人選考傳統社會組國英數社4科，165人選考自然組國英數自4科，學校表示，4科總合達55級分以上（約略對應5科之70級分以上）共61人，各單科近8成超越全國均標（全國50％），整體表現有競爭力。

嘉女表示，選考國英數自4科者，每科級分加總合計60分有1人，59分者6人，58分者6人，57分者9人，56分者15人，55分者6人；選考國英數社4科者，每科級分加總合計58分者有2人，57分者4人，56分者6人，55分者6人，資優班、數理實驗班以及普通班學生都有。

嘉女表示，已展開各項學生升學進路輔導工作、辦理PBL營隊、加強學生面試輔導及資料蒐集製作，協助學生適性志願選填及志願輔導，以期讓學生錄取理想大學。

嘉女表示，在學測之前，透過保送入學、特殊選才、希望入學等管道，已有4名學生錄取大學，包括黃英綺保送台灣大學物理學系，張馨予以第1名錄取中正大學、交通大學及成功大學的特殊選才，何育書以第1名錄取海洋大學商船學系特殊選才，蔡佩珊以希望入學錄取臺灣大學工商管理學系。

(中時 )