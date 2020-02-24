不只用手機買東西，人臉辨識運用更能增加交易安全，其中二眼距離為臉部辨識關鍵！新冠肺炎疫情全球關注，許多民眾足不出戶或減少在外休閒活動，轉而待在家裡，因此，許多電商平台及線上交易量不減反增！然而網上購物的背後全仰賴完整的金融科技(FinTech)服務，整合線上線下，提供安全的交易環境，輕輕鬆鬆完成各種線上交易！

從台灣金融實體例子分析的《從台灣看未來：金融科技》。（Discovery頻道 提供）

台灣過去在金融科技上因政策較為保守，導致數位化的腳步較為落後，然而在政府體認到金融科技的重要性之後，許多銀行也紛紛投入AI人工智能等創新的金融科技服務。然而AI人工智能是如何運作？是否能解決信用卡盜刷問題？人臉辨識如何應用在刷臉提款？語音辨識又如何搭起客服人員與民眾之間信任的橋樑？

Discovery頻道《從台灣看未來：金融科技》，將由當家主持人Janet擔任主持人，為你揭開FinTech 的神秘面紗。（Discovery頻道 提供）

比爾蓋茲曾說 :「金融是必要的，但不一定是銀行。」今日我們早可以用智慧型手機，完成大部分的交易，你的智慧型手機就是你的銀行，這全都歸功於金融科技(FinTech)。金融結合科技的應用很廣泛，其中語音辨識早已被普遍使用在各種服務中，然而冷冰而生硬的聲音才是最大的課題。玉山銀行運用人工智慧，瞭解人類的意向或情緒狀態，讓語音更有溫度。除此之外，他們也將人臉辨識運用在刷臉提款上，透過找出二眼距離的生物特徵，並利用NEC獨特演算法將其轉成一個數學式，使其方便而安全地在網路上傳輸。

數位時代的來臨，改變了世界的運作，消費者的購物行為也從實體轉到線上，而與我們生活。（Discovery頻道 提供）

Fintech的運用也包含了所謂的時空資料分析，將民眾瀏覽過的時間及空間的軌跡變成數位足跡，進而加以分析，甚至針對目標族群投放精準廣告。《從台灣看未來：金融科技》節目主持人Janet 也分享自身經驗：「有時我的手機和電腦，竟然比我自己先知道我想要什麼！例如在懷孕初期，我並不知道八個月後我會需要乳頭護理霜，基本上是因為我的數位足跡把他點出來！」常使用手機的Janet 也分享對於FinTech的看法 :「我兒子一根才兩歲，已經比我懂科技，不管我們要不要科技都會是他生活的一部分。」。

另銀行最基本的信用卡盜刷也因為引入人工智能而能被解決，透過機器學習把人無法顧及到的線索交給機器來找出關聯，例如在購物節這種龐大交易量的時刻，詐欺及盜刷的機率也會增加，但透過機器學習可有效提升詐騙檢測準確率，同時更能準確地分析購物行為。《從台灣看未來：金融科技》，將由當家主持人Janet 擔任主持人，為你揭開FinTech的神秘面紗。

在未來，銀行是必要的嗎？《從台灣看未來：金融科技》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)