台東夏雪、蜜雪芒果遇寒害，農民說，成形的果實其實都是「空包彈」， 希望能列入天然災害現金補助。（莊哲權攝）

台東夏雪、蜜雪芒果遇寒害，農民說，成形的果實其實都是「空包彈」， 希望能列入天然災害現金補助。（莊哲權攝）

台東縣新品種夏雪和蜜雪芒果，在春節前後開花期，遇到連續2波寒流及下雨，樹上結實累累的芒果，幾乎全都是「空包彈」，全台東縣200公頃，5成有同樣情況，在台東市區更高達8成以上，農民血本無歸，縣長饒慶鈴籲請中央列入天然災害現金補助。

芒果界LV之稱的「台東夏雪」及蜜雪芒果是4年前尼伯特風災後，不少荖葉園和釋迦園被吹倒，改種的新品種芒果，口感和甜度都很受歡迎，去年每公斤還有200元的高價，甚至飆出1公斤300元的外銷收購價格鄉，農民原本期待今年芒果樹已經穩定會有好收成，不料接連的寒流及下雨，遭受嚴重災情。

農民游蒼富表示，開花時滿樹芒果花，覺得今年產量應該不錯，但是著果後雖已成形，實際上沒有完全授粉，幾乎都是空包彈，產量大概只剩下2成。

台東縣農業處調查，春節前後芒果開花期，接連遇到寒流和下雨，不但花被打落，主要的授粉媒介「綠頭蒼蠅」也因為低溫不出現授粉，造成結果不完全，全台東200多公頃都有相同情況，其中，果樹產銷班第34班種植面積有50公頃，加上靠海強風吹襲。

縣長饒慶鈴24日現勘時表示，去年已成功打出台東夏雪的芒果品牌，不只紮根精品水果市場，也在港澳建立好口碑，原本今年打算再前進新加坡行銷，不過依現況看來，產量減少，可能連國內都不夠賣，她呼籲農委會這次芒果災情列入天然災害現金救助，並提醒農民盡快向公所辦理災害填報。

(中時 )