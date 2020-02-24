防疫還要輪值 海關人員二二八連假堅守崗位 15:422020/02/24 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 財政部關務署基隆關。圖／林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為維持旅客、進出口貨物及運輸工具通關順暢，基隆關於二二八和平紀念日連續假期（2月28日至3月1日）派員辦理通關業務，並免徵收特別驗貨費及特別監視費。 為維持通關順暢，基隆關指出，在2月28日8時30分至16時30分及2月29日8時30分至12時30分，將於基隆關辦理通關案件。 另外，為了維持旅客行李及船舶24小時通關，基隆關將調派人員、24小時輪值，二二八假期不會打烊。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (工商 ) #基隆關 #通關 #輪值 #順暢 #辦理 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衍生保險理賠 產險業從優辦理 04:102020/02/20 投資理財 資產逾億客戶新財管方案出爐 延後至第二季上路 18:372020/02/20 財經 高資產客戶財管方案 Q2上路 04:102020/02/21 金融．稅務 市區預辦登機3周年 A1、A3站辦理送餐飲抵用券 21:402020/02/21 旅遊 瘋美元 銀行祭高利搶客 04:092020/02/22 財經要聞 學校戶外教學 中市府延至5月後辦理 04:102020/02/22 地方新聞 管控農藥檢驗 新北果菜持續辦理實名制 15:172020/02/22 生活 觀念平台－綠色金融下 日企的「永續通關密語」 04:102020/02/24 產業特刊 春節連假 ETC助國道一路順暢 04:102020/02/24 產業特刊 《店頭市場》三竹、昇佳上櫃案，通關 08:352020/02/24 財經 財經熱門新聞 被疫情黑天鵝嚇趴 美股期指大屠殺800點 - 即時 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 匯豐汽車斥資12.7億元 打造北台最大汽車後勤儲備中心 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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