為維持旅客、進出口貨物及運輸工具通關順暢，基隆關於二二八和平紀念日連續假期（2月28日至3月1日）派員辦理通關業務，並免徵收特別驗貨費及特別監視費。

為維持通關順暢，基隆關指出，在2月28日8時30分至16時30分及2月29日8時30分至12時30分，將於基隆關辦理通關案件。

另外，為了維持旅客行李及船舶24小時通關，基隆關將調派人員、24小時輪值，二二八假期不會打烊。

(工商 )