A股三大股指24日開低走高，早盤走低後指數出現分化，創業板指數、深成指拉升翻紅，隨後指數呈現「深強滬弱」格局。之後大盤短線走弱，滬指一度跌逾1％，深成指、創業板指跟跌。

之後5G、數位貨幣、半導體類股先後拉升，口罩概念股領漲，帶動大盤午後持續回升，滬指盤中翻紅，創業板指漲逾2％，交投氣氛火爆，滬深兩市連續4個交易日成交額突破人民幣（下同）兆元，為2015年11月以來首次。且資料顯示，24日兩市成交破兆僅3個小時，比上個交易日提前10分鐘。

滬指收報3,031.23點，跌0.28％，成交額為4,516億元（上一交易日成交額為4,450億元）；深成指報11,772.28點，漲1.23％，成交額為7,704億元（上一交易日成交額為7,259億元）；創指報2,263.97點，漲1.68％，成交額為2,805億元（上一交易日成交額為2,659億元）。

大盤上，5G、超級電容等題材概念依舊強勢。滬深兩市個股漲跌互半，超百檔個股漲停。

(工商 )