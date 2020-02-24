經濟部工業局公布因應新冠肺炎指引，確保製造業從業人員健康及企業營運順利，提供製造業參考。

工業局指出，建議企業成立新冠肺炎緊急應變小組，預先擬定各項因應措施以為對策，並且制定相關預防、處理及應變做法。在員工健康狀態監測上，企業員工進出公司或工廠應建立體溫量測及篩檢措施，加強勞工健康管理；洗手可用1%漂白水、肥皂或酒精進行，但以漂白水清洗再用肥皂洗淨最為妥當。

工業局強調，對於會接觸不特定多數人而有感染危害者，勞工落實必要防護措施及採取職業安全衛生措施外，並應加強工作環境消毒並宣導勞工做好個人防疫措施，不能禁止勞工工作時配戴口罩。

對於勞工有暴露於生物病原體危害的風險，應置備適當防護具並使勞工確實使用，對於遭受生物病原體污染之物品等，應予消毒、適當儲存及標示；對於場所及相關器具、用品等應予以清潔及消毒。另如有需要，可洽請勞動部職業安全衛生署委託設置各區勞工健康服務中心提供諮詢協助。

值得注意的是，許多工廠為了補充人力，會引進外勞，工業局說，近期內避免引進疫區之人力資源，加強外勞生活管理，並強化宿舍清潔工作。

工業局強調，若是發現疑似感染病例，應儘速採取隔離措施，並立即進行疫情通報。緊急應變小組立刻召開緊急應變小組會議，檢討必要之因應措施。如生產單位人員應將製程合理分割，班別和時間的調整，以彌補遭感染之人力不足，使生產儘量保持安全存量以符合出貨要求。

(工商 )