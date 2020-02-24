friDay影音《國際橋牌社》已全劇上架，李杏戲服被網友拿來與韓劇《愛的迫降》尹世理一角比較，加上逃跑情節，讓李杏角色被封是90年代「尹世理」。而與她配對的周孝安，則被比擬為「李杏的玄彬」，因為李杏與周孝安身高差21公分，擁抱時彷彿是「迫降到周孝安胸膛中」。

李杏談及在《國際橋牌社》飾演的許芷伶，認為角色相當有事業心，也愛恨分明，「愛情至上，而且有仇必報。」劇中逃亡戲讓她印象深刻，先拍在暗巷裡狂跑畫面，為了收音效果，還另外單收她跑步的腳步音，當天大概跑了一萬步，讓她慶幸平時有在運動，體力上不是問題。此外，有一場跟周孝安搭船逃離追殺的戲，兩人劇中又親又抱，實際上船不能受控制，讓她膽戰心驚，「深怕一不小心就翻船！」

friDay影音《國際橋牌社》以大量歷史研究為基礎發展原創劇本，描述六個台灣解嚴時代的年輕人，在政治工作第一線目睹歷史發展，遭遇愛情與理想的幻滅與成長，找尋自己天命的故事。「台灣不是世界局勢中心，但世界局勢、角力都會在台灣。」製作人汪怡昕表示：「希望透過《國際橋牌社》『賣台』計畫，把台灣的記憶邁向國際。」他同時也宣佈有該劇正規劃與籌備第二季以及外傳和前傳的計畫。《國際橋牌社》已在friDay影音全劇上架。

周孝安（左）與李杏擁抱形成明顯身高差。（圖／friDay影音）

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(中時電子報)