微控制處理器(MCU)再添新兵，應廣(6716)已於108年12月20日經櫃買中心董事會通過上櫃案，預計以競價拍賣搭配公開申購方式配售，擬於3月27日下旬掛牌上櫃。

應廣成立於94年，自107年開始登錄興櫃，資本額為2億元，應廣為具備自主核心技術之微控制器IC設計廠商，從IP、晶片至開發系統均係自行研發，得以掌握整體功能，並發展出各種系列高性價比的微控制器，應用於各類玩具、遙控裝置、智慧生活電器、工業規格產品、高效能直流無刷馬達及電容式觸控開關等，近年來更是以微控器布局於AI(人工智慧)智能生活相關領域、TWS(無線藍芽耳機)整合配套及5G散熱風扇系統。

應廣106年度、107年度及108年度之營收分別為4.76億元、4.66億元及5.21億元，毛利率分別為39%、41%及39%，每股盈餘分別為4.20元、3.96元及3.57元，維持穩定成長，目前應廣無論在價格導向的消費性產品市場，或是高性能、高可靠度的工業規格產品市場，都具備極佳的競爭優勢，此外，散熱風扇微控制器領域已居台灣領導供應廠地位，亦為全球主要供應商之一。

應廣在八位元微控制器已具有市場領導地位，多年來之布局亦取得良好成果，已逐步成為各領域可靠的關鍵零組件供應商。隨著研發技術的成熟擴展，開發更多應用領域及性價比高的微控制器，例如整合型馬達控制的產品及優異的觸控演算產品，均將成為應廣向前推進的動力。應廣擬於3月27日下旬掛牌上櫃，台系其餘MCU廠包括盛群(6202)、新唐(4919)、紘康(6457)以及松翰(5471)等，屆時也可望掀起一波比價效應。

(時報資訊)