國防部：暫停3、4月教召 已通令全軍 15:422020/02/24 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德發。軍聞社提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為因應新冠肺炎，防止步入南韓軍隊感染後塵。國防部上周通知各地區後備指揮部，停止3月和4月兩個月的動員召集令。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #國防部 #暫停 #教召 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 俄駐日使館：鑽石公主號又有2俄國人染武漢肺炎 14:482020/02/20 國際 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 對華為有異見 川普炒國防部官員 04:102020/02/21 全球財經 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 秋後算帳 美國防副部長被請辭 04:102020/02/21 國際大事 堵住疫情最可能破口 04:102020/02/21 時論廣場 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 軍事熱門新聞 國防部：暫停3、4月教召 已通令全軍 - 軍事 美軍超級大炮意外公開 射程達1600公里 - 軍事 快評》駁斥我戰機被鎖定 嚴德發有擔當 - 軍事 波音於三月發布高速戰搜直升機 - 軍事 法國測試nEURON匿蹤無人機 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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