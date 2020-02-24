2月24日疫情報導:

日本厚生勞動省24日宣布，登鑽石公主號的工作的人員當中，又有1名厚勞省40多歲職員、1名50多歲檢疫官確診感染。

神奈川縣相模原市確診感染新冠肺炎的1家4口，50多歲男性是JR東日本鐵路公司的員工，他至2月16日為止都在相模原車站執勤。

JR東日本指出，這名員工22日確診感染，他在相模原車站擔任事務性工作，他16日在車站值班時並沒有負責接待旅客，他當天也戴口罩，還在上溝車站、原當麻車站執班。這名男性的妻子、長女、次女都確診感染，目前都在家療養。

北海道札幌市24日下午宣布，又有兩人確診感染，北海道至此已有28人感染。

此外，據日本共同社報導，昨日北海道新增的確診案例中，經確認身分後，有一人為為校車司機，當地學校已經宣布要縮小畢業典禮規模。

據日本JX通信社推出的「News Digest」疫情統計網站，截至當地時間下午4時，日本境內確診人數上升至842人。

2月23日疫情報導：

日本北海道23日確診第18起新冠肺炎病例，患者是一名居住在札幌的70多歲男性上班族。日本放送協會（NHK）報導，男子22日在當地一家醫療機構看診，經檢查後，證實染上新冠肺炎。值得注意的是，男子發病前14天沒有出國，也沒有和相關患者接觸過，札幌當局正對他接觸過的人士進行調查。當天晚上，「鑽石公主號」郵輪下船乘客中又新增57人確診新冠肺炎，累計鑽石公主號共有691人確診，外加日本境內147例，截至23日午夜，日本境內確診人數上升至838人。

此外，據共同社報導，日本厚生勞動省證實，22日栃木縣首起新冠肺炎確診案例是一名日前自郵輪「鑽石公主號」下船的60多歲女性，她在下船後，從痕斌車站搭乘大眾運輸工具回到栃木縣，再由朋友從車站接送回家，據了解，女患者全程都戴著口罩。報導說，這是自鑽石公主號下船後首例確診的日本人患者。

2月22日疫情報導：

共同社報導，日本各地22日共新增26起新冠肺炎確診案例，北海道共9起新增病例，患者年紀分布在10至80多歲；東京都新增1名60多歲男性確診；此外，包括栃木、千葉、神奈川、石川、愛知、和歌山、熊本等各縣都有新增患者，其中，愛知縣名古屋市增加4名感染者，千葉縣一所中學女教師也染病。

2月21日疫情統整：

截至當地時間21日晚間11時，日本境內感染人數上升至89人，包含2名小學生、1名學齡前兒童。再加上郵輪「鑽石公主號」上感染的634人、搭乘包機返日後確診的14人等，日本境內確診人數攀升至740人。

2月20日疫情統整：

橫濱市新增1確診病例，包含郵輪「鑽石公主號」感染人數、搭乘包機返日的染疫僑民等，日本境內確診病例數達728人。

2月19日疫情統整：

東京都、神奈川、北海道、沖繩等都傳出新增確診病例。沖繩縣新增1例、北海道增至4例、神奈川縣相模原市增加3例。

(中時電子報)