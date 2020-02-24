「保庇天后」王彩樺24日為有「財富女神」之稱的歌壇新人王宥忻發片記者會站台，被問到劉真近況時，王彩樺表示，其實她至今都聯絡不上辛龍，她的消息也都是看新聞才知道，不知道可以從哪裡去聯絡上他，現在感覺要讓他好好先去處理，不要打擾，「我可以做的是念經幫她祈福，希望粉絲們也可以一起幫劉真老師祝福集氣，希望她趕快好起來。」

王彩樺透露，她有聽說劉真老師去年10月就好像有一點點不舒服，但也還好，不知道這次怎麼這麼嚴重，「聽她朋友講的，說她跳完舞，身體會比較喘一點點，那時可能想說是跳太久了，不知道後面是什麼狀況」。

她表示，最初是在錄影時聽到記者轉述這件事，覺得非常震驚，「覺得是不可能的事情，怎麼會這樣！尤其聽到『葉克膜』三個字覺得好可怕，就無法接受。劉真老師就是一直充滿仙氣，心地善良的、很暖的天使、笑起來很甜，待人是那麼的溫暖有親和力。」她哽咽、眼泛淚光地說：「老天爺，請保佑劉真老師趕快好起來，我們大家都在等她。」

她說聯絡辛龍時他手機都關機，自己也聯絡不上他，「他這麼愛劉真...我們也很難接受。我們也在想有無別的管道可以聯絡上他，看有什麼需要幫忙，一起來想辦法，幫助劉真老師趕快好起來。」她說，辛龍幽默又有才華，是一個不會對外面多說什麼的人，一直以來都是報喜不報憂，現在只能希望大家一起集氣。

(中時 )