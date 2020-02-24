80歲旅美華僑周姓婦人，日前傳真一份在台親人資料至高雄市政府警察局，想要尋找失聯多年的在台親人。左營警方透過抽絲剝繭，循線找到她的親戚，周婦對此相當感謝。

周姓婦人告訴警方，她在2020年初返台，於1月11日總統大選投票後回美國，她想要找尋失散多年的在台親人，請警方幫忙。

左營警分局接獲報案後，由文自派出所長楊志麟與巡佐胡文聰展開協尋。周婦長期旅居美國，其丈夫已故，欲尋找的在台親人是大伯夫妻及4名女兒，約於1970至1980年間曾有以書信聯繫，至今已無聯繫及音訊。

警方透過周婦提供的地址，發現該地址均已拆除改建為公共設施，無從查詢，到戶政事務所詢問該地址的前屋主資料，不巧的是，當天戶政事務所電腦故障。警方只好藉由姓名以警政系統查詢，核對全台相同姓名的每筆資料，經過多次實地訪查與核對，才找到她的親戚。

警方說，找到的是周婦的大伯的第3個女兒盧女，58歲的盧女說，她家共有4姊妹，她和大姊、二姊皆住於高雄，小妹旅居美國，已與小妹聯繫並告知周婦想尋找親人；小妹表示會與周婦聯繫，並擇日親自前往探視周婦。

對於警方的協助，周婦相當感激，她原本不抱著期望，未料警方竟能以極少的資料幫她找到親人，她對此覺得欣慰、開心，相當感謝警方的熱心、積極協助。

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(旺報 )