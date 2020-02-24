桃園市政府將開學日前一天列為公共運輸及學校消毒日。(蔡依珍攝)

桃園市政府將開學日前一天列為公共運輸及學校消毒日。(蔡依珍攝)

開學日在即，桃園市長鄭文燦24日前往桃園區大有國中視察學校防疫準備工作，讚賞大有國中班班配置額溫槍、健康中心配置耳溫槍，多階段複檢，嚴密防疫，他也允諾將持續籌募更多額溫槍等防疫物資，讓師生安心上課、家長也放心。

鄭文燦說，教育部提供的應急備用防疫物資已於上周發送完畢，共發放40萬2800片口罩、2673瓶酒精（約1492.2公升）及1336支額溫槍，並連日推動多項校園防疫工作，例如在開學前由環境清潔稽查大隊協助學校進行校園環境消毒作業，共計出動600人次消毒人員、33部消毒車以及58具噴霧機，509所學校的走廊、穿堂及遊具設施已全都消毒。

大有國中校長陳家祥指出，農曆年前獲悉疫情即開始以「3倍量」規畫防疫物資，加上教育部發配，校方有逾4000個備用口罩、班班有額溫槍，健康中心老師也將1：100稀釋漂白水方式拍成介紹影片，將在開學前三天不斷放送宣導，也透過健康教育跟輔導課，教導學生認識新冠肺炎跟防疫方法。

教育局也制定量測體溫的標準作業程序，以大有國中為例，學生於進入班級前，會以額溫槍量測學生體溫，並記錄於體溫自主管理表，倘額溫量測超過37.5度，將請學生至健康中心以耳溫複檢，倘量測超過38度發燒者，將通知家長，協助儘速就醫。

因應開學日到來，桃園市政府也將開學日前一天列為公共運輸及學校消毒日，完成校園消毒及衛生教育宣導等工作，透過視訊等設備，以影片宣導環境清潔及勤洗手等衛教，更由師長填報「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情整備情形檢核表」與「班級防疫配合事項檢核表」，依檢核表每日檢核，降低傳染風險，未來每天以酒精及稀釋漂白水加強消毒校車及師生易碰觸的地方（如欄杆、扶手、門把、桌椅），確保校園內外全面消毒。

教育局也持續推廣線上學習系統，確保學校一旦停課後師生可透過線上學習繼續進行教學活動，兼顧學生居家自主健康管理及防疫期間的學習需求。

鄭文燦也提到，針對自中港澳地區返台的家長，除學校掌握居家檢疫的情況，市府也推動「居家檢疫服務中心健康關懷服務方案」，整合各局處資源成立居家檢疫服務中心，例如由衛生局與在地食品大廠合作推出減壓紓食包、強身健康包等，環保局則推出居家安心消毒包，提供氯錠供民眾稀釋後可消毒居家環境，希望滿足居家檢疫民眾飲食、生活及娛樂等需求。

(中時 )