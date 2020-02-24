為因應各級學校開學，台灣租車旅遊集團針對校車全面清潔消毒，選用食品級的消毒殺菌藥水，確保車輛不成為病菌溫床。（王英豪攝）

高中以下學校明日開學，因應險峻的新冠肺炎疫情，全國校園已進入備戰狀態，其中，校車清潔消毒被列為防疫重點。台灣租車旅遊集團今日自費17萬元，對校車做全面性消毒，讓家長對校車的防疫有信心。

台灣租車旅遊集團共服務45台校車、每天共700多位學生搭乘，寒假期間就已與私立小學校方密集聯繫，了解校方非常重視防疫的嚴謹態度，因此特別委託專業消毒清潔公司人員，以專業殺菌器材從車內座位到車廂外體全面消毒殺菌。

台灣租車旅遊集團副總經理林宏懋表示，主要服務客戶有機組人員、學校校車及一般商務旅客，顧慮所有乘客的健康，自發性尋找廠商做車內外全車性消毒，包含大、小客車及雙層巴士，約170輛，每輛約1000元整，皆由公司自行吸收。

林宏懋說，新冠肺炎疫情影響公司營業額，目前只剩3成，所以特別重視開學，希望透過消毒，喚起消費者對用車的信心，另外在每月車貸部分，希望交通部召集相關部會，對銀行或租賃業者提出還息不還本的方式，讓度過這幾個月景氣比較蕭條的時間。

另外，台灣租車旅遊集團總經理徐浩源表示，年初爆發的新冠肺炎疫情已重挫台灣觀光旅遊業，為了挽回民眾信心，台灣租車旅遊集團雙管齊下，一方面以最高規格落實遊覽車消毒工作，另一方面更針對全台旅遊行程祭出超優惠價格，希望能透過讓利方式，喚回民眾重新領略台灣之美，包括即將到來的228連假，以及4月初的清明假期，都是牽動觀光旅遊業供應鏈的重要指標。

(中時 )