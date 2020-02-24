公民團體關心台中市國土計畫，審議公民參與、土地利用、未登記工廠管理、糧食安全、空汙改善等議題。（盧金足攝）

台中市府都發局指出，台中市國土計畫草案為2019年9月公開展覽版本，正在國土計畫審議會審議中，尊重委員及產業主管機關意見，兼顧經濟與環保需求。（盧金足攝）

大肚山改善空汙協會等公民團體24日到台中市府前抗議，抨擊國土計畫內容粗糙，審議匆促走程序，不顧空汙、食安和民意，要求刪除260公頃產業用地；市府都發局指出，台中市國土計畫草案為2019年9月公開展覽版本，正在國土計畫審議會審議中，尊重委員及產業主管機關意見，兼顧經濟與環保需求。

台中市國土計畫草案昨日進行第三次審議，多個公民團體批判市府銳減農地面積、影響糧食安全，圈地給工業使用，在程序方面，要求市府加開審議會，納入公民意見。

公民團體並提出包括要求維護農地面積最大化、找回8000公頃應維護農地，提升糧食安全，加開審議會，不能在未刪減工業用地的情況下倉促定案送內政部。

爭好氣聯盟、大地心環境關懷協會、台灣淺山學社等團體和公民代表抨擊內容粗糙、審議匆促，市府未採納民意，公民參與成點綴，會議淪為過場走程序，未登工廠用地評估不合理，畫更多農地給未登記工廠合法使用，拒用農地換汙染，加重環境負荷，拒絕犧牲糧食安全拚經濟。

主婦聯盟台中分會、野行耕耘工作室表示，攸關台中未來十年發展的台中市國土計畫（草案），將決定台中空汙問題是否更惡化、是否有足夠農地確保糧食安全，該計畫已進入審議階段，遭質疑資訊不透明、限縮公民參與，計畫內容更是問題重重，恐淪為產業圈地的大開發計畫。

針對公民團體關心台中市國土計畫，審議公民參與、土地利用、未登記工廠管理、糧食安全、空汙改善等議題，市府都發局表示，市府推動「台中市國土計畫」過程中，規畫階段就已舉辦5場專家學者座談會，以及4場公民團體暨地方意見領袖座談會。

此外，並在法定階段辦理公開展覽30日，另為擴大民眾參與，更接連舉辦22場公聽會與加開2場座談會，廣納各界建言。各項成果報告、計畫草案、審議進度等資訊，皆上傳「

台中市國土計畫資訊網」。

對公民團體關心「科學園區未刪除擴編用地」、「未登記工廠大肆匡列產業用地」等，都發局強調，台中市國土計畫草案為2019年9月公開展覽版本，目前正在國土計畫審議會審議中，將就產業需求、地方意見、主管機關、環境容受力等因素進行綜合考量，並提報內政部續審，市府也將尊重委員及產業主管機關意見，兼顧經濟與環保需求。

另有關未登記工廠部分，都發局說，將配合內政部、經濟部與農委會的政策，建構整體二級產業空間布局，並訂定未登記工廠管理（清理及輔導）計畫，鼓勵未登記工廠進駐產業園區，引導農、工使用分離。

市府對公民團體建議找回宜維護農地4.63萬公頃，指出依中央規定，市府畫設農業發展地區計5.95萬公頃，計算出宜維護農地為3.82萬公頃，已高於中央盤點台中可供糧食生產土地3.75萬公頃，在不影響糧食安全的前提下，促進國土有效運用與發展。

針對空汙改善，市府跨局處成立空氣品質改善委員會，制定推動「藍天白雲行動計畫」，包含源頭減量治本及管末管制治標對策，讓台中空品逐步改善中。

(中時 )