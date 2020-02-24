在沖繩北谷春訓的中日龍隊今年雖少了老牌人氣球星松坂大輔，商品銷售卻未受影響，今（24）日上午達到1億日圓（新台幣2768萬元），和去年同一天達到「破億」的目標。接下來將尋求打破去年的1.04億日圓紀錄，估計明天可望達標。

今天達成1億日圓的是一對來自沖繩當地的姊妹，她們在同一家旅館工作，受父親之託來買投手又吉克樹的商品，結果聽到達標的鈴聲，不禁大為驚喜！又吉是沖繩出身的球員，頗受當地球迷喜愛。

姊姊名叫未希穗，今年23歲，她說自己本來就是中日隊和又吉克樹的球迷，加上前年內野手根尾昂以第1指名加入中日，更深深吸引了她。此因根尾昂在大阪桐蔭高校時期就活躍於甲子園大賽，當時未希穗就開始欣賞他。

未希穗和17歲的妹妹彩希可獲得中日龍隊監督與田剛的簽名球衣，以及隊長高橋周平的簽名球棒，可說是意外之喜！

中日球團工作人員表示，去年靠著松坂大輔和根尾昂的效應，創下春訓期間商品銷售1.04億日圓的紀錄。今年雖然松坂走了，許多年輕球員仍然頗受歡迎，銷售額才能保持不墜。如果以單一球迷或一次購買的金額來看，有一對來自愛知縣的夫婦曾經一口氣花50萬日圓購買商品，熱情最令人感動！

(中時 )