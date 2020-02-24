台灣氣象條件在進入枯水期後降雨減少，各水庫蓄水量逐漸下降屬正常現象，水利署表示，經過盤點後，目前全台水情正常，民生及產業供水正常，防疫所需清潔用水無虞，農業部分亦已陸續開始供灌，水利署將密切關注春雨及梅雨預報審慎因應。

水利署指出，從去年九月起就開始提前盤點，審慎調控節水，採取包括水庫總量管制節省約1.9億噸、跨區供水調度約1.5億噸達同期歷史最高、自來水減壓節水約0.17億噸，目前各主要水庫蓄水率約在4至8成，整體蓄水情形仍較去年同期為佳，且中央氣象局預測未來2至3月降雨趨勢偏向正常，故目前除民生及產業維持正常供水，防疫用水充足無虞，各地區春耕亦均已陸續供灌。

水利署說，後續供水穩定關鍵在於春雨及梅雨降雨情形，該署已與中央氣象局密切聯繫持續關注降雨預測，同時日日監看水情，藉由預判春雨及梅雨降雨情境，滾動調整因應措施，並與各供水及用水單位合作確保供水穩定，必要時逐漸加大節水力道，以確保滿足春耕用水並達到5月底仍保有1個月以上民生及產業用水目標。

(工商 )