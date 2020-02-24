墨力國際集團旗下手搖飲新品牌「霜江茶行」，以台灣老茶行為設計靈感，門市設計充滿懷舊風情與質樸溫暖人情味，讓人彷彿置身台灣的老茶行，並提供八○年代泡沫紅茶店各式暢銷飲品，同時加入手搖飲創新元素，款款經典、順口滿分，招牌飲品為「芝士霜奶蓋」、「回心鐵觀音」及冬瓜系列飲品，目前正在全台各地積極展店。

墨力國際表示，去年7月創立的「霜江茶行」，向台灣老茶行深厚智慧及製茶理念致敬，從各家茶行嚴謹的製茶精神、泡茶工藝，1980年代泡沫紅茶、茶藝館的興起，到百花齊放的創新手搖飲品，「霜江茶行」希望扮演承先啟後的角色。

「霜」指的是招牌芝士霜奶蓋，「江」取其上善若水、滋養萬物意象。門市以台灣老茶行為靈感進行空間設計，架子上放置金屬茶葉罐，象徵挑選茶品的用心，以及煮茶技術的講究；點茶取茶區的開放空間設計，亦有巧思安排，拉近與茶友顧客的距離，感受台灣獨有的暖暖人情味；幾何三角地磚，是創新又復古的想像力展現，訴說著復刻茶飲的新舊碰撞。

「霜江茶行」以八○年代泡沫紅茶暢銷飲品為藍本，勾起學生時代和好五好友，在茶藝館相聚喝茶的年少情懷，並結合現代手搖飲創意，同時嚴選原料，滿足消費者對手搖飲口味和品質的要求。

其中，「芝士霜奶蓋」系列是必喝飲品，超厚鹹芝士奶蓋，口感綿密豐厚，搭配新鮮現煮的紅茶、綠茶、青茶及鐵觀音茶湯，鹹甜奶蓋融入清爽茶香，茶感豐富滑順。

招牌「回心鐵觀音」，嚴選台灣優質茶葉，使用鐵觀音炭培工法，炭香濃厚，醇厚順口，沒有茶湯的苦澀，尾韻回甘帶些許奶香味，受到一致好評，因此進一步研發調製「大葉紅烏龍」及「芽尖綠烏龍」兩款系列新品，將紅茶和綠茶加入鐵觀音茶湯，炭培香結合溫潤與清爽風味，增加飲品風味與層次感。

特別推薦復古味十足的冬瓜全系列飲品，使用古法冬瓜磚熬煮的天然香甜，是許多人小時候難忘的甜蜜滋味，搭配青茶、仙草、檸檬、百香、鮮奶等，各自精采演繹復古創新的混搭新風味。

其中，「冬瓜蜜百香」使用手工古法熬製冬瓜茶，層次分明的冬瓜甜香，加上誠意滿滿的百香果原汁和新鮮檸檬切片，天然酸甜風味，百喝不膩，是冬瓜系列飲品中最為暢銷的。

(工商 )